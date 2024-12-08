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        Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda Aylton Boa Morte ve Carlos Mane'nin golleriyle kazanan Kayserispor, puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:13
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        Kayserispor ikinci yarıda açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Kayserispor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 51'de Aylton Boa Morte ve 66. dakikada Carlos Mane attı.

        Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 15'e yükseltirken, Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Antalyaspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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