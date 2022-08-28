Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadelede 22. dakika oynanırken Onur Bulut, Gustavo Campanharo'nun pasını tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve Kayserispor 1-0 öne geçti.
45+5. dakikada Kayserispor penaltı kazanırken topun başına geçen Mame Thiam penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.
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Dakikalar 71'i gösterirken ilk golün sahibi olan Onur Bulut bu kez asist yaptı ve Mario Gavranovic farkı 2'ye çıkardı.
87. dakikada Ramazan Civelek, Bernard Mensah'ın asistiyle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Kayserispor mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Giresunspor ise bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı; haftayı 6 puanla tamamladı.
Kayserispor gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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