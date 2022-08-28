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Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU

Kayserispor - Giresunspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. İkinci kez yenilen Giresunspor da haftayı 6 puanla tamamladı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Onur Bulut, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek kaydederken Mame Thiam bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 3 puanı kazandıran üç golün ikisinde de Onur Bulut'un doğrudan katkısı vardı

Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0 | MAÇ SONUCU

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadelede 22. dakika oynanırken Onur Bulut, Gustavo Campanharo'nun pasını tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve Kayserispor 1-0 öne geçti.

45+5. dakikada Kayserispor penaltı kazanırken topun başına geçen Mame Thiam penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.

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Dakikalar 71'i gösterirken ilk golün sahibi olan Onur Bulut bu kez asist yaptı ve Mario Gavranovic farkı 2'ye çıkardı.

87. dakikada Ramazan Civelek, Bernard Mensah'ın asistiyle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Kayserispor mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Giresunspor ise bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı; haftayı 6 puanla tamamladı.

Kayserispor gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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