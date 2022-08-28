Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadelede 22. dakika oynanırken Onur Bulut, Gustavo Campanharo'nun pasını tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve Kayserispor 1-0 öne geçti.

45+5. dakikada Kayserispor penaltı kazanırken topun başına geçen Mame Thiam penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Dakikalar 71'i gösterirken ilk golün sahibi olan Onur Bulut bu kez asist yaptı ve Mario Gavranovic farkı 2'ye çıkardı.