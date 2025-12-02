Kayserispor'a Türkiye Kupası şoku: Keçiörengücü'ne elendi!
1. Lig ekibi Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile 90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda 2-0 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Kayserispor, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 2-0 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 112. dakikada Hüseyin Bulut ile 117. dakikada Odise Roshi attı.
Konuk ekip Kayserispor, müsabakaya genç oyuncuları ile çıktı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Kayserispor, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.