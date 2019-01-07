Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ayak tenisi ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tamamladı.

Kaleciler, kaleci antrenörümüz Erdoğan Özdoğan eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Takım hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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