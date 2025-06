Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi!

Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 2 yıllık anlaşmaya varılan Alman teknik direktör Markus Gisdol için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Markus Gisdol, sportif direktör Muhammed Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kayserispor’u sağ salim limana yanaştırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Nurettin Açıkalın, “Zorlu geçen bir lig maratonunun ardından Kayserispor hedeflediği gibi sağ salim limana ulaşmıştır. Daha önce de söylediğim gibi ligde kalmak Kayserispor'un hiçbir zaman hedefi olamaz. Çok daha iyi yerlere layıktır, çok daha başarılı süreçler yaşayacaktır. Bu hedefler doğrultusunda bugün ilk adımı atıyoruz. Daha önceden de Türkiye'de Süper Lig tecrübesi olan, kariyerinde önemli başarıları olan değerli bir hocamız Kayserispor'da çalışmayı kabul etmiş şehrimize gelmiştir” dedi.

Sarı kırmızılı camiaya da seslenen Gisdol, "Çok kuvvetli bağ ve iletişim kurduklarını bu bağı şehirle de kurmak bu iletişimi aynı şekilde şehirle de kurmamız gerekiyor. Benim İçin tüm şehirle iyi bir bağlantı kurmak iletişim kurmak çok önemli. Tüm kalbinizle elinizden gelenin en iyisini yaparsanız, ki biz bunu yapacağız her antrenmanda her anlamda bunu yaptığınız zaman şehirle de birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta takımımla buluşma konusunda da sabırsızlanıyorum. Karşımıza neler çıkacağını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER TAHTASI PLANLADIĞIMIZ DOĞRULTUDA İLERLİYOR"

Transfer tahtasının açılıp açılmayacağı konusunda sorulan soruya ise Başkan Nurettin Açıkalın, “Sanırım 9-10 civarında bir dosya var bunun muhatapları var karşılıklı anlaşma zeminleri var bunu her gün biz yürütüyoruz iki gün önce İstanbul'dan geldim. Bu konuyla ilgili 2 dosyayı anlaşmaya bağladık. 2 tanesini çözdük, büyük olanlar başka zeminde ilerliyor. Küçük olanlar zaten ödenmişti. Planladığımız doğrultuda ilerliyor. Transfer tahtası ile ilgili sorun yaşamayacağız. Şimdi bütçe konusuna gelince Kayserispor mütevazi bir bütçeye sahip. Aslında, bütçeye sahip hale getirdik diyeyim. Mevcuttaki yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri bunların hepsi her yıl Kayserispor için değişiyor yani ülkemizin ekonomik şartlarıyla sponsorluk görüşmelerinin rakamları değişiyor biliyorsunuz yayın gelirimiz bizim şu an halihazırda yok sponsor gelirleri ilerliyoruz ama dediğim gibi bunları doğru zeminde bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama Kayserispor’un genel anlamda toplam bütçesi tahmini 15 milyon Euro yıllık bir bütçesi var. Olması gerekiyor. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor. Takımınız Süper Lig'de ise şehrinizde Süper Lig'de. Bunu kaybedenler bu söylediğimi anlıyorlar. Yani, daha önce Süper Lig'den aşağı liglere düşen takımlar ve şehirler çok iyi anlıyorlar. Geçen yıl bu riske karşı karşıya kaldığınız her maçta yönetim olarak çok büyük bir emek vererek bu korkulu rüyayı görmekten kurtulduk” cevabını verdi.

MUHAMMED TÜRKMEN: EN DOĞRU KARARLARI ALACAĞIZ

5.5 aylık sürede kurumsallaşma adına önemli adımlar atıldığını söyleyen Sportif Direktör Muhammed Türkmen ise, “Yeni bir sayfa açtık. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Transfer sadece oyuncu getirmek değil sadece para verip oyuncu getirmek değil, burada bir yapı kurmak düzen oluşturmak, kulübün kendisini sürdürülebilir hale getirecek yapıları kurmaya çalışmak. Bunlar çok önemli. O yüzden çok detaylı bir şekilde ben buraya geldiğimden herhalde bir ay sonra burada çalışmalar başladı. Yönetim kurulumuz ve başkanımızla bunları da paylaştık ve bağlantılı bir şekilde çalışmalarımızı bu hafta sonu hocamızla beraber anlaştığımız da anlaştığımız anlar itibaren bu çalışmaları da devam ettirdik şu an Kulübü'nün dengeleri nedeniyle karar verdiğimiz bir nokta var. Bu sezon mantıklı daha dengeli hem hocamızın hem takımımızı beklentilerini karşılayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. O yüzden uluslararası alanda da hem yurtiçinde çalışmalarımız devam ediyor şunun altını çizeyim. Bugün her futbolcu Kayserispor’da oynamak ister her hoca Kayserispor'da çalışmak ister. Kayseri böyle bir şehir. O yüzden rahat olsun. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları alacağız” ifadelerini kullandı.