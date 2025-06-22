Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi!

Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 2 yıllık anlaşmaya varılan Alman teknik direktör Markus Gisdol için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Markus Gisdol, sportif direktör Muhammed Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kayserispor’u sağ salim limana yanaştırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Nurettin Açıkalın, “Zorlu geçen bir lig maratonunun ardından Kayserispor hedeflediği gibi sağ salim limana ulaşmıştır. Daha önce de söylediğim gibi ligde kalmak Kayserispor'un hiçbir zaman hedefi olamaz. Çok daha iyi yerlere layıktır, çok daha başarılı süreçler yaşayacaktır. Bu hedefler doğrultusunda bugün ilk adımı atıyoruz. Daha önceden de Türkiye'de Süper Lig tecrübesi olan, kariyerinde önemli başarıları olan değerli bir hocamız Kayserispor'da çalışmayı kabul etmiş şehrimize gelmiştir” dedi.

JAKIROVIC’E TEŞEKKÜR

Sergej Jakirovic’e de teşekkür eden Açıkalın, “Geçen yıl Sergej hocamız bizimle son dönem birlikte olmuştu. Onun bu yıl planlaması farklı yönde gelişti bizde saygı duyduk, kendisine teşekkür ettik. Burada verdiği emekler ve başarılar için daha güzel başarıları daha olumlu ve güzel maçları hocamızdan bekliyoruz” diye konuştu.

GISDOL: ÜST SEVİYEDE OLACAK BİR TAKIMA GELDİK

Kayseri’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ise, “Dün şehre geldiğimde havaalanında sıcak bir karşılama vardı. Muhammed bey ile başkanımızla konuşmalarımızdan sonra onlar buraya gelmem konusunda ve 2 sene boyunca burada çalışmam konusunda ikna ettiler. Bu sezon ve bundan sonraki sezonda üst seviyede olacak bir takıma geldik. Taraftarımızın stadyuma geldiği zaman mutlu olacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz. Tesislere geldiğim zaman ilk intibahım yüksek standartlarda bir tesise sahip olduğu yönündeydi. Önümüzdeki sezon iyi bir takımla mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Haftaya sezonu açacağız ve yüksek motivasyonla birlikte en iyi şekilde bu hazırlık kampımızı geçirip sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"TÜM ŞEHİRLE BAĞ KURMAK ÖNEMLİ"

Sarı kırmızılı camiaya da seslenen Gisdol, "Çok kuvvetli bağ ve iletişim kurduklarını bu bağı şehirle de kurmak bu iletişimi aynı şekilde şehirle de kurmamız gerekiyor. Benim İçin tüm şehirle iyi bir bağlantı kurmak iletişim kurmak çok önemli. Tüm kalbinizle elinizden gelenin en iyisini yaparsanız, ki biz bunu yapacağız her antrenmanda her anlamda bunu yaptığınız zaman şehirle de birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta takımımla buluşma konusunda da sabırsızlanıyorum. Karşımıza neler çıkacağını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

AÇIKALIN: BÜTÇEMİZ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLECEK

Sergej Jakirovic’in sözleşmesinin fesih etmesinin ardından kulübün gelir elde ettiğini de kaydeden Açıkalın, “Hocanın gidişinde sözleşmeye bağlı tabii ki taraflı tazminatlar vardı. O vazifelerini yerine getirdiler, kulübümüze maddi katkısı olmuştur transfer konusunda da tabii hocamız dün geldi söylediği gibi kamp çalışmalarımız başlıyor kamp öncesinde sportif direktörümüzle beraber yürüttükleri çalışmalar var, eksiklerimizi tabii ki birebir gözlemleyerek tespit edecekler eksik olan yerlerimize ne tür oyuncular hangi oyuncular almamız gerektiğini bütçemiz doğrultusunda karar verilecek transfer çalışmaları yapılacak” dedi.