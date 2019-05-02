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Kayserispor'da sevindiren haber

İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Şamil Çinaz ile Bernard Mensah'tan olumlu haber geldi

Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in son 4 haftasına 37 puanla giren İstikbal Mobilya Kayserispor, kadro derinliğini yeniden kazanıyor. Son haftalarda sakat ve cezalı oyunculardan ötürü sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılı takımda, kırmızı kart cezası biten Tiago Lopes, sakatlığı geçen Sakıb Aytaç, Şamil Çinaz ve ameliyat olan Mensah'ın idmanlara başlaması yüzleri güldürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Şamil'in takımla birlikte çalışmaya başladığını ifade ederek, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Mensah'ın henüz düz koşu yaptığını dile getiren Karaman, "Sakıb Aytaç aramıza katıldı. Ancak uzun süre oynamadığı için maç eksiği var. Şamil'in duruma bakacağız. Trabzonspor maçına yetiştirmek istiyoruz. Mensah'tan ise son 1-2 haftada yararlanma ihtimalimiz var" dedi.
Sarı Kırmızılı takımda, Umut Bulut'un sakatlığı devam ediyor.

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