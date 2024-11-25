Kayserispor'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek!

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu kastederek, kamuoyunda istifa edeceğine yönelik motivasyon bozucu yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında beyhude bir güruhun gereksiz bir çaba içinde olduklarına şahit olunduğu bildirildi.

Bu süreçte Türk futbolunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir duruş sergilemenin tüm kulüplerin ve paydaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, "Zaman zaman birçok hakem hatasına maruz kalan bir Süper Lig kulübü olarak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Türk futbolunun gelişimi ve başarısı adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Göreve geldikleri günden bu yana hem kulüplerin yapısal sorunlarının çözümüne hem de futbolumuzun uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesine yönelik gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.