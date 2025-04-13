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        Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Kayserispor - Kasımpaşa maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar maçtan galibiyetle ayrılarak son dönemdeki iyi formunu sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip ise mücadeleyi kazanarak küme düşme hattından çıkmayı planlıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:07
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        SAAT: 16.00

        STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı

        HAKEM: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Bahoken

        Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la karşı karşıya geliyor.

        Ligde çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, 12 beraberlikle, ligde maçları en fazla eşitlikle sonuçlanan takım olarak dikkati çekiyor.

        KASIMPAŞA'DA 5 OYUNCU SINIRDA

        Lacivert-beyazlı takımda, 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında.

        Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Josip Brekalo, Haris Hajradinovic ve Sadık Çiftpınar, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Bellona Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

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