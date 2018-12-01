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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent, Mensah, Şamil, Chery, Varela, Deniz Türüç, Umut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka yer alamayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

43. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 21 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken gol yemedi. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

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