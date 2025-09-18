Kayserispor’a Carlos Mane’den üzücü haber geldi!

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Carlos Mane’den kötü haber var. Ligin 5. haftasında Kayseri’de oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Carlos Mane’nin yapılan kontrolleri sonrası yırtık tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Sakatlığı sebebiyle 3 hafta kadar formasından uzak kalacak olan Carlos Mane'nin Antalyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.