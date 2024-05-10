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        Haberler Gündem Güncel Kaza kurbanı olan başöğretmenin ölmeden önce eğitimde şiddete tepki gösterdiği video ortaya çıktı

        Kaza kurbanı olan başöğretmenin ölmeden önce eğitimde şiddete tepki gösterdiği video ortaya çıktı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarması sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki başöğretmen Orhan Gündoğdu, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Gündoğdu'nun ölmeden önce, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İstanbul'da lise okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesine tepki gösterdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:15
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden başöğretmen Orhan Gündoğdu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri’ye getirildi.

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        Evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı.

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        Cenazeye Gündoğdu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

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        Başöğretmen Gündoğdu, kılınan namazın ardından Serkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Orhan Gündoğdu'nun, kazadan önce sosyal medya hesabında Eyüpsultan'da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, Irak asıllı lise öğrencisi Y.K. tarafından öldürülmesine ilişkin paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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        'MEMLEKETTE ÖĞRETMEN, ŞAMAROĞLANINA DÖNDÜ'

        Gündoğdu, yürüdüğü sırada kendini videoya alarak, "Memlekette öğretmen, şamaroğlanına döndü. Velisinin sopası, öğrencisinin dayağı, bıçağı. Bir şey diyemezsin. Elin kolun bağlanır. Şikayet. Nasıl öğretecek bu? Aşağıdan, yukarıdan sıkıştır. Öğretmen mi, mengeneden sıkışmış başka bir şey mi belli değil. Gelen ağzını, gözünü dağıtacak. Gelen bıçağı takacak" ifadelerine yer verdi.

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        KAZAYA KURBAN GİTMİŞTİ

        51 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Orhan Gündoğdu, 8 ay önce Gölcük ilçesindeki Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'na özel eğitim sınıfı başöğretmeni olarak tayin olmuştu.

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        Gündoğdu, dün feci kazada hayatını kaybetmişti.

        Sefa T.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki Orhan Gündoğdu'ya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölünmüştü.

        Kazada Orhan Gündoğdu yaşamını yitirirken, Sefa T. ise yaralanmıştı.

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        #Kaza
        #Başöğretmen
        #trafik kazası
        #eğitimde şiddet
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