Kaza kurbanı olan başöğretmenin ölmeden önce eğitimde şiddete tepki gösterdiği video ortaya çıktı

'MEMLEKETTE ÖĞRETMEN, ŞAMAROĞLANINA DÖNDÜ'

Gündoğdu, yürüdüğü sırada kendini videoya alarak, "Memlekette öğretmen, şamaroğlanına döndü. Velisinin sopası, öğrencisinin dayağı, bıçağı. Bir şey diyemezsin. Elin kolun bağlanır. Şikayet. Nasıl öğretecek bu? Aşağıdan, yukarıdan sıkıştır. Öğretmen mi, mengeneden sıkışmış başka bir şey mi belli değil. Gelen ağzını, gözünü dağıtacak. Gelen bıçağı takacak" ifadelerine yer verdi.