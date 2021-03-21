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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Bursa'da kaza yapan araçta şoke eden görüntü! - Haberler
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Bursa’da akılalmaz olay! Kaçak okul servisi kaza yaptı, araçtan 20 öğrenci çıktı

Bursa’da akılalmaz bir olay ortaya çıktı. Kentin Kestel ilçesinde servis taşımacılığı izni olmayan bir kamyonet kaza yaptı. Araçta bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşarken, çevredeki vatandaşlar çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

SON DAKİKA! Bursa'da kaza yapan araçta şoke eden görüntü! - Haberler
Kaza yapan araçta şoke eden görüntü!
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İHA

Olay dün Kestel ilçesinde meydana geldi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyreden minibüs, önce bir araca ardından kaldırıma çarparak durabildi.

İHA'nın haberine göre, kazadan sonra ortaya çıkan detay ise pes dedirtti. 4 kişilik koltuk ruhsatı olan araçtan tam 20 çocuk çıktı. İddiaya göre araçta bulunan çocukları okuldan evlerine götüren Suriye uyruklu şoför, resmi izni olmadan servis yapıyordu.

Aracın servis taşımacılık ruhsatının ve servis plakasının olmaması büyük tepkiye neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük korku yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

Çevrede olayı gören vatandaşlar korku yaşayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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