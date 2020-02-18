HEYET ANKARA'YA DÖNECEK

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ışık tutacak "kara kutu" olarak adlandırılan CDR ve FDR'ın Almanya'da "çözümleme" işlemi tamamlandı. Uçakta, teknik yönden kazaya neden olabilecek "olağan dışı" bir veriye rastlanmadığı belirtiliyor.

Pilotlar arasında da uçağın tekerleklerini piste koyuşundan, üçe bölündüğü ana kadar geçen süreçle ilgili "çok kritik ve tayin edici" bir konuşmanın bulunmadığı ifade ediliyor. Peki, bundan sonra ne yapılacak? Türk heyetin, perşembe günü yurda dönmesi bekleniyor. "Kara kutu"lardan elde edilen veriler, havacılık ve hava araçları alanlarında uzman kişilerce ayrıntılı olarak analize tabi tutulacak. Kazaya ilişkin diğer verilerle bir araya getirilecek ve "gerekçe" ortaya konulacak. Kazaya ilişkin ön rapor 1 ay, nihai rapor en 1 yıl içinde ortaya çıkacak.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 180 KİŞİ YARALANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen kazada, Pegasus Havayolları'na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. 180 kişi de yaralandı. Uçağın, "kara kutu" olarak adlandırılan Flight Data Recorder (FDR) ve pilotların kabin içindeki konuşmalarını kaydeden CDR'ı, çözümlenmek üzere geçen hafta Türkiye'den 3 kişi ve ABD’den bir grup uzman eşliğinde Almanya'ya gönderilmişti. CDR ve FDR'ın "çözümleme" işleminin tamamlandığı belirtiliyor.

PEKİ 'KARA KUTU'DAN NE ÇIKTI?

Habertürk'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, uçakta, kazaya neden olabilecek, teknik yönden "olağan dışı" bir veriye rastlanmadı. Bu durum dikkatlerin, yeniden kazanın yaşandığı dakikalardaki şiddetli rüzgara ve yağmurlu havaya ve havalimanın fiziki koşullarına çevrilmesine yol açtı. Özellikle pilotların kendi aralarında yaptıkları konuşmaların, kazanın aydınlatılmasında önemli bir yer tutabileceği belirtiliyordu. Pilotlar arasında da uçağın tekerleklerini piste koyuşundan, üçe bölündüğü ana kadar geçen süreçle ilgili "çok kritik ve tayin edici" bir konuşmanın olmadığı kaydediliyor.

HEYET ANKARA'YA DÖNECEK

Peki, bundan sonra ne yapılacak? Türk heyetin, perşembe günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. "Kara kutu"lardan elde edilen veriler, havacılık ve hava araçları alanlarında uzman kişilerce ayrıntılı olarak analize tabi tutulacak. Kazaya ilişkin diğer verilerle bir araya getirilecek ve "gerekçe" ortaya konulacak. Kazaya ilişkin ön rapor 1 ay, nihai rapor en 1 yıl içinde ortaya çıkacak.