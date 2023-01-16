AA

Manisa'nın Kula ilçesinde, kazaya müdahale edenlere kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi ölürken, 1'i polis 3 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre, Uşak-İzmir kara yolunda İlyas Karakaş'ın kullandığı 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsünün maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ihbarı üzerine bölgeye trafik polisi ekibi sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET ÇARPTI Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen kaza yerinde yol güvenliği çalışması yapan trafik polisi Halil Bahadır (47), otobüs şoförü İlyas Karakaş ve yardım etmek için gelen Aziz Turan'a kontrolden çıkan, Metin Çürük'ün (53) kullandığı kamyonet çarptı. KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyonet ve otobüs sürücüsüyle polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONETE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Öte yandan MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonucu Metin Çürük'ün kullandığı kamyonete çarparak kontrolünün kaybolmasına neden olan ve kaçtığı tespit edilen kamyonetin sürücüsü O.E., polis ekiplerince yakalandı.