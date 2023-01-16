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Haberler Gündem Trafik Manisa'da kazaya yardıma gitti, canından oldu! Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı - Son dakika haberler
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Yardıma gitti, canından oldu! Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası yol güvenliğini sağlamak için çalışan, aralarında trafik polisinin de olduğu 4 kişiye kamyonet çarptı. Kazada, önceki kazaya kayardım etmek için duran Aziz Turan hayatını kaybederken, polis memuru ile birlikte 3 kişi yaralandı. Öte yandan korkunç kazanın sebebi de MOBESE görüntüleri ile ortaya çıktı. Kontrolden çıkan kamyonete başka bir kamyonetin çarparak kaçtığı belirlendi

Manisa'da kazaya yardıma gitti, canından oldu! Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı - Son dakika haberler
AA

Manisa'nın Kula ilçesinde, kazaya müdahale edenlere kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi ölürken, 1'i polis 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Uşak-İzmir kara yolunda İlyas Karakaş'ın kullandığı 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsünün maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ihbarı üzerine bölgeye trafik polisi ekibi sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET ÇARPTI

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen kaza yerinde yol güvenliği çalışması yapan trafik polisi Halil Bahadır (47), otobüs şoförü İlyas Karakaş ve yardım etmek için gelen Aziz Turan'a kontrolden çıkan, Metin Çürük'ün (53) kullandığı kamyonet çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyonet ve otobüs sürücüsüyle polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONETE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonucu Metin Çürük'ün kullandığı kamyonete çarparak kontrolünün kaybolmasına neden olan ve kaçtığı tespit edilen kamyonetin sürücüsü O.E., polis ekiplerince yakalandı.

"DİĞERLERİ KAMYONETİN GELDİĞİNİ GÖRMEDİ"

Kazayı gören Şerif Ali Gacar, Aziz Turan'ın iş arkadaşı olduğunu, otobüstekilere yardım etmek amacıyla durduklarını söyledi. Gacar, şöyle konuştu: "Kaza yerinde trafik polisi, otobüs şoförü ve arkadaşım Aziz Turan, otobüsün önünde beklerken bir anda kamyonet, üzerlerine doğru geldi. Biz kaptan arkadaşla kaçtık, diğerleri kamyonetin geldiğini görmedi."

*Fotoğraflar: İHA

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