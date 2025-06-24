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        Haberler Gündem Trafik Kazayla biten drifte 46 bin TL ceza

        Edirne'de drift kazayla bitti: 46 bin TL ceza

        Edirne'nin Keşan ilçesinde aracıyla drift yaparken duvara çarpan sürücü S.A.'ya 46 bin 393 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:35
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        Kazayla biten drifte 46 bin TL ceza
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde aracıyla drift yapan sürücü S.A. duvara çarptı.

        Kaza, sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi’nde meydana geldi.

        Mıcırlı olan caddede drift yapan S.A.’nın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. S.A.'ya drift yapmaktan 46 bin 393 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün ehliyetine el konulan S.A., "Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek"ten adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Hafif ticari araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

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        #edirne haberleri
        #drift
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