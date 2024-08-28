Kazdağları Milli Parkı'nda yangın: Alevlere müdahale ediliyor

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.

Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatılmıştı.