Kazı yaparken tanksavar roketi buldu Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K., kazı yaptığı arazide tanksavar roketi buldu. İçinin boş olduğu anlaşılan roket, bomba imha ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:45 facebook

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