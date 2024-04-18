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        Kazı yaparken tanksavar roketi buldu

        Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K., kazı yaptığı arazide tanksavar roketi buldu. İçinin boş olduğu anlaşılan roket, bomba imha ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:45
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        Kazı yaparken tanksavar roketi buldu
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        Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K., Tavra Deresi mevkisinde kazı yaparken tanksavar roketi eğitim mühimmatı buldu.

        Mühimmatı alarak Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesine gelen A.K., roketi bahçeye bırakarak polis ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Müdürlükte çalışan personel ise binadan tahliye edildi.

        Yapılan incelemede roketin boş olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanları kontrollü patlatmaya gerek duymadan farklı bir yerde imhası yapılmak üzere roketi bölgeden aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #roket
        #sivas
        #kazı
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