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Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla hedeflerini paylaştı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluk yaşayıp Avrupa'da forma giymek istediğini söyledi

Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla hedeflerini paylaştı
AA

Futbol A takımının 20 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş, Galatasaray Televizyonu'nda yer alan açıklamalarında, ligin sonuna yaklaşıldığını ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, takım içindeki aile ortamının sahaya yansıdığını belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'u, çalıştığı isimler arasında ilk sıraya yazacağını kaydeden Kazımcan Karataş, "Hedefim Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Sonra da Galatasaray'ı Avrupa'da temsil edip Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Uzun vadede Avrupa'da oynamak istiyorum. Ülkemi, takımımı Avrupa'da temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray taraftarının çok coşkulu olduğunu ve bu taraftarın önünde oynamanın mutluluk verdiğini vurgulayan Kazımcan, "Yıldızlar topluluğu bir kadromuz var. Televizyondan izlediğim, oyun konsolundan oynadığım futbolcularla aynı sahayı paylaşıyorum. Bana çok şey öğrettiler. Dünyaca ünlü isimlerle oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım daha iyi transferler gelir. Bu isimler bizim için büyük şans. Hayatlarını çok profesyonel yaşıyorlar. Antrenmanları, dinlenmeleri, uyku düzenleri, beslenmeleri inanılmaz. Bunları kendime örnek alıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da forma giymeyi her zaman hayal ettiğini ve bunun için çok çalıştığını vurgulayan Kazımcan Karataş, "Galatasaray'a karşı hazırlık maçında sonradan oyuna girmiştim. Çok büyük bir kulüp. İçine girince daha iyi anladım. Ailemin, sevdiklerimin katkılarıyla buraya geldim. Bu benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarlarına da seslenen Kazımcan, hep birlikte şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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