Güleç, yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün imalata dayandığını, istihdama katkı sağladığını ve ihracata dayalı büyüdüğünü söyledi.

Mobilyanın 20 sektörün lokomotifi konumunda olduğunu belirten Güleç, yerel kalkınmayı da güçlendirdiğini dile getirdi.

KDV indiriminin mobilya sektöründe yüz güldürdüğünü anlatan Güleç, "KDV geçen yıl da indirildi ve sektöre büyük canlılık getirdi. Bu yılın son 2 ayında yapılan KDV indirimi de çok önemli bir karar oldu." diye konuştu.

Mobilyanın yerli ve milli bir sektör olduğunu vurgulayan Güleç, şunları kaydetti:

"Son 2 aydaki KDV indirimi can simidi oldu. Bunun devamının sektöre büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü en büyük sorunlarımızdan biri kayıt dışılık. Vergiler ne kadar yüksekse o kadar kayıt dışılık artıyor. Bu da sektöre zarar veriyor. Sektörlerin geleceği için maliye politikası ve KDV çok önemli. KDV indirimiyle sektör büyüyor ve canlanmaya başladı. 2019'u çok iyi geçireceğiz ama bu KDV indiriminin devamını istiyoruz."

"40 MİLYAR LİRALIK HACMİ YAKALAYACAĞIZ"

Güleç, 1 Kasım'da başlayan KDV indiriminin ilk 15 günde piyasada hissedilemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Kasım'dan sonra bu KDV indiriminin hareketliliğini çok iyi hissettik. Mağazalarımız canlı, hareketli. İnşallah bu KDV indirimi sayesinde yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız. İstiyoruz ki 2019 daha diri geçirelim. İstihdamda ve üretimde daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. İlk 10 ayda iç pazarda bir durgunluk vardı. Şimdi hareketlilik çok iyi devam ediyor. Hedefimiz iç pazarda 40 milyar liralık bir hacimdi. İnşallah bu KDV indirimiyle hedefimizi yakalayacağız."







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