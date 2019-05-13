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KDV oranı kaçtır? KDV nasıl hesaplanır? KDV oranı 2019

Türkiye'de en önemli vergi kalemlerinden biri olan Katma Değer Vergisi kısaca KDV ile KDV oranları pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki Katma Değer Vergisi KDV'de güncel oranlar nedir? KDV nasıl hesaplanır? KDV oranı ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

KDV oranı kaçtır?

Türk vergi sistemi “beyana” tabidir. Kişiler ya da kurumlar belirli dönemlerde ne kadar kazanç elde ettiklerini ve bu kazançtan ne kadar vergi vermesi gerektiğini beyan eder.  Beyan sayesinde vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş olur.

Katma Değer Vergisi kısa adıyla KDV yapılan mal ve hizmet teslimlerinde  mal ve hizmeti teslim alanının teslim edene ödediği vergidir. 1984’te kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan KDV, bir diğer tanımla tüketim vergisidir.

GÜNCEL KDV ORANI KAÇTIR?

Uzun yıllardır olduğu gibi KDV, 2019 yılında da sözleşme ve senetlerde %18 olarak uygulanıyor. Bazı gıda maddeleri ve ürünlerden ise %8 oranında KDV alınıyor.

KDV NASIL HESAPLANIR?

KDV hesaplama formülünün bir örneği şöyledir:

500 TL’lik bir malın yüzde 18 KDV’si olsun. Buna göre; 500x18/100: 90 TL. Örnekten de anlaşıldığı gibi 500 TL’lik bir malın yüzde 18 KDV’si 90 TL ediyor.

Peki malın KDV dahil fiyatı ne kadar? 

MALIN FİYATI: 500 TL
YÜZDE 18 KDV: 90 TL
MALIN KDV DAHİL FİYATI: 500+90: 590 TL

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