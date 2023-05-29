"BİRLİKTE ÇALMAYI ÖZLEDİM" DEMİŞTİ



Keanu Reeves, daha önce verdiği röportajda da grup arkadaşlarıyla birlikte şarkılar yazmayı ve çalmayı çok özlediğini dile getirmişti.



Keanu Reeves, "Birlikte çalmayı özledim, birlikte yazmayı özledim, birlikte konserler yapmayı özledim. Bu hep özlediğim bir şeydi. Artık çalmadığımız bir noktaya gelmiştik ve ben bunu özlemiştim... Çalmaya başladığımızda ve gerçekten olumlu ve yaratıcı hissettiğimizde, işte o zaman 'Tamam, haydi bunu gerçekleştirelim' dedim" ifadelerini kullanmıştı.