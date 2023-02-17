Keanu Reeves: 'Deepfake' teknolojisi korkutucu

"BİZE YANSITILANI GÖRÜYORUZ"



"Bunların arkasında bir şirketokrasi var. Gerçeğin değeri ya da değersizliğiyle karşı karşıya kalacağız. Sonra bize ne sunulacak?" diye soran Keanu Reeves, sözlerini, "Bu bir duyum ve bir gösteri... Bu bir kontrol ve manipülasyon sistemi... Mağara duvarlarına bakıp, bize yansıtılanı görüyoruz. Daha ötesine bakma şansımız yok" şeklinde sürdürdü.