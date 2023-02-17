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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keanu Reeves: 'Deepfake' teknolojisi korkutucu

Keanu Reeves, 'deepfake' gibi yapay zeka teknolojilerinden korktuğunu dile getirdi. Ünlü aktör, "Şu şirin makinelerin neler yapabildiğine bir bakın!" ifadelerini kullandı

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  • Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri

    Hollywod yıldızı Keanu Reeves, 'Wired'a konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Reeves, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Hollywood'a sızmakta olan teknolojilerden yakınan ünlü oyuncu, film sözleşmelerinin her birine performansının stüdyolar tarafından dijital araçlarla manipüle etmesini engelleyen bir madde koydurduğunu itiraf etti.
  • Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri

    "SANKİ O SAHNEDE OLMAMA BİLE GEREK YOKTU"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Keanu Reeves, teknolojinin gelişmesiyle 2000'lerin başından itibaren performansının giderek önemsizleştiğini hissettiğini dile getirdi. "2000'lerin başında ya da 1990'larda performansım değişti" diyen oyuncu, "Yüzüme gözyaşı eklediler ve ben de 'Ha?!' dedim, sanki o sahnede olmama bile gerek yoktu" şeklinde konuştu.
  • Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri

    "BU KORKUTUCU"

    Reeves, "Bir filmde sergilediğiniz performansın kurgucular tarafından değiştirileceğini bilirsiniz ve bunu kabul edersiniz" ifadelerini kullandı.

    'Deepfake'in alışıldık film kurgusundan çok daha farklı olduğunu vurgulayan Keanu Reeves, "O diyara girerseniz, sizden hiçbir şey yoktur. Bu korkutucu..." dedi.
  • Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri

    "NELER YAPABİLDİKLERİNE BİR BAKIN"

    İnsanlığın bu teknolojilerle nasıl başa çıkacağını merak ettiği de belirten Reeves, "Nirvana tarzında yapay zeka tarafından üretilmiş müzikleri zaten dinliyoruz, NFT dijital sanatı var. Şu şirin makinelerin neler yapabildiğine bir bakın!" ifadelerini kullandı.
  • Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri

    "BİZE YANSITILANI GÖRÜYORUZ"

    "Bunların arkasında bir şirketokrasi var. Gerçeğin değeri ya da değersizliğiyle karşı karşıya kalacağız. Sonra bize ne sunulacak?" diye soran Keanu Reeves, sözlerini, "Bu bir duyum ve bir gösteri... Bu bir kontrol ve manipülasyon sistemi... Mağara duvarlarına bakıp, bize yansıtılanı görüyoruz. Daha ötesine bakma şansımız yok" şeklinde sürdürdü.
  • Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri

    'DEEPFAKE' NEDİR?

    Yapay zekâ ile çalışan sistem 'Face Re-Aging Network', oyuncuların yüzünü yeniden yaşlandırmak ve kopyalamak üzere geliştirilmiş bir sinir ağı.

    Yüzler saniyeler içerisinde daha yaşlı gözükebiliyor. Sinema endüstrisi için büyük bir gelişme olarak kabul edilen bu teknoloji Disney’in saatlerini ve günlerini alan görsel efektlerin süresini inanılmaz derecede kısaltıyor.

    Karakterleri yaşlandırmak zorunda kalan yapımcılar şimdiye kadar benzer yaş grubundaki oyuncuları bularak, makyaj ile yaşlandırıyordu.

    Fotoğraflar: AP

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