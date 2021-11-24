Esquiere Dergisi'ne konuşan Reeves, 1992 yapımlı filmde senaryo gereği rol arkadaşı Winona Ryder ile evlenmesi gerektiğini ifade etti. 57 yaşındaki aktör, yönetmen Francis Ford Coppola'nın o sahnede gerçek bir rahip kullandığını ve nikah töreninin de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldığını anlattı.