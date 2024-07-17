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        Haberler Yaşam Keçi Pıtrak fabrika çalışanlarının neşesi oldu

        Keçi Pıtrak fabrika çalışanlarının neşesi oldu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, Pıtrak ismi verilen keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:12
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        Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çelik konstrüksiyon üretimi yapan bir fabrikanın sahibi olan Necdet Demirci, çocuklarının sevip büyütmesi için 6 ay önce bir keçi yavrusu aldı.

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        Kısa sürede keçi yavrusuyla bağ kuran Demirci, gündüzleri de yanından ayırmadığı keçiyi fabrikaya getirmeye başladı.

         

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        Demirci'nin Pıtrak adını verdiği keçi, kısa sürede fabrikanın maskotu haline geldi.

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        Fabrikada sürekli dolaşan ve Demirci'nin yanından bir an olsun ayrılmayan keçi, işçilerin de motivasyonuna katkı sağladı. Demirci, keçinin fabrikanın bir parçası haline geldiğini söyledi.

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        Kedi, köpek gibi evcil hayvanların çalışma ortamlarında olmasına insanların artık alıştığını ancak fabrikada keçiyi görenlerin şaşırdığını anlatan Demirci, "Görenler, her gelen tepki gösteriyor, 'Fabrikada bu keçinin ne alakası var, hani kedi, köpek belki normalde keçi farklı bir şey' diyorlar. Ben de 'O bizim canımız' diyorum" diye konuştu.

         

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        Fabrikada Pıtrak'ın varlığının işçileri de olumlu etkilediğine işaret eden Demirci, "İşçilerin motivasyonu bu hayvanı görünce artıyor. Bizim maskotumuz oldu. Gittiği yere kadar gidecek. 

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        Aşırı yaramazlıkları oluyor ama bir şekilde tolere edebiliyoruz onu. Dostluğumuz böyle sürüp gidiyor işte, uzun sürede gidecek gibi, onu asla kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #Pıtrak
        #keçi
        #Amasya
        #suluova
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