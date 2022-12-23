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Haberler Sağlık Keçiboynuzu Tozu Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Keçiboynuzu Tozu Nasıl Kullanılır?
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Keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli? Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır?

Keçiboynuzu baklagiller familyasına ait yaprak dökmeyen bir ağaçtır ve kurutularak çekirdek veya meyve suyu olarak tüketilir. Düzenli olarak keçiboynuzu yemek, sindirim sistemi hormonlarının salgılanmasını destekleyen ve vücutta sindirimi ve emilimi destekleyen taneler içeren keçiboynuzu sayesinde sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur.

Keçiboynuzu Tozu Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Keçiboynuzu Tozu Nasıl Kullanılır?
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Tanenler ayrıca ishal önleyici bir madde olarak bilinir ve bu nedenle keçiboynuzu hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ishali tedavi etmek için kullanılır. Keçiboynuzu suyu içmenin veya keçiboynuzu tozu yemenin de ishali tedavi ettiği söylenmektedir.

Peki, keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli? Keçiboynuzu tozu tüketmek yüksek çözünür lif içeriği ve dolaşım sisteminin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunan güçlü antioksidanlar olan lignin ve polifenoller içeriği nedeniyle zararlı kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Keçiboynuzu tozunun zararları yok denecek kadar azdır fakat yine de günde 5-6 yemek kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Hamile ya da emzirenlerin uzman bir doktora danışması daha uygun olacaktır. Keçiboynuzu kafein içermediğinden tansiyon hastaları için uygundur ve iyi oranda potasyum içerir.

Keçiboynuzu Tozu Nasıl Kullanılır?

Keçiboynuzu da kakao yerine kullanılan alternatif bir malzeme olarak kabul edilmektedir. Keçiboynuzu, kakaoda bulunan kafeini içermez. Örneğin, keçiboynuzu çok düşük miktarda teobromin içerir. Kakaodaki yüzdesi çok yüksekken, keçiboynuzunda sadece %1'ini içerir. Keçiboynuzu tozu, kakao için mükemmel bir alternatiftir. Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır? Keçiboynuzu tozunu sütle içebilir çocuklarınıza verebilirsiniz.

  • Sütle birlikte tüketilebilirsiniz.
  • Hamur işlerine kakao niyetine eklenebilir ( Kek, pasta, kurabiye, krakerler)
  • Hazırladığınız yulaf lapasının içerisine ekleyebilirsiniz.

Keçiboynuzu Faydaları

Eskiden şeker yerine kullanılan ve tatlı bir meyve olan Keçiboynuzu faydaları oldukça fazla. Sağlıklı cilt ve saçı koruduğu için kadınlar için önemlidir. Keçiboynuzu, cildi iyi bir şekilde nemlendirmeye yardımcı olduğu için cildi etkileyen kuruluğu önlemeye yardımcı olur.

Keçiboynuzu geleneksel tıpta kadın ve erkeğin kısırlığını tedavi etmek için kullanılmıştır. Erkeklerde, sperm miktarını ve hareketliliğini artırır ve spermi güçlendirerek erkek kısırlığının tedavisine yardımcı olur. Prof. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun yıllar süren laboratuvar araştırmaları sonucunda keçiboynuzunun sperm problemlerini tedavi edici özelliği kendisi tarafından açıklanmıştır.

Keçiboynuzu, böbrekleri zararlı maddelerin birikmesinden korumaya yardımcı olan antiviral ve antibakteriyel maddeler içerir.

Keçiboynuzu kalp ve kan damarlarının sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur, trigliseritleri düşürmeye ve yüksek kan kolesterolünü düşürmeye yardımcı olur, bu da kalp hastalığı, tansiyon hastalıkları, kalp krizi ve felç olasılığını azaltır.

Keçiboynuzu, özellikle adet döneminde kadınların hormonlarını düzenlemeye yardımcı olur.

Keçiboynuzu tok hissetmeye yardımcı olan sağlıklı lifler içerir, bu da aşırı yemeyi azaltır ve dolayısıyla fazla kiloları azaltmaya yardımcı olur.

Keçiboynuzu bitkisinde bulunan yüksek lif miktarı sindirim sisteminin sağlığına yardımcı olur. Ayrıca keçiboynuzu içindeki lif bağırsak hareketlerini iyileştirir.

Keçiboynuzu Tozu Kilo Aldırır Mı?

Keçiboynuzu içerisindeki yüksek lif miktarı, ghrelin hormonunun (vücudu acıktıran hormon) salgılanmasını azaltır ve iştahı azaltarak ve aşırı yemeyi önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

Keçiboynuzu glüten içermediğinden glütene alerjisi olan veya çölyak hastalığı olan kişiler rahatlıkla keçiboynuzu kullanabilirler. Örneğin keçiboynuzu çayını ara öğünlerde tüketebilirsiniz bu çay iştahı azaltarak kilo vermesine yardımcı olur.

Keçiboynuzundan sağlıklı atıştırmalıklar yapmakta mümkün. Keçiboynuzu protein açısından yüksektir, temel vitaminleri içerir ve çoğu abur cubur için sağlıklı bir alternatiftir.

Keçiboynuzu tozundan kek hamuru gibi bir karışım yapıp içerisine fındık ekleyip yuvarlak toplar halinde atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Çikolatalarda ve keklerde doğal bir tatlandırıcı ve çikolata yerine uygun bir tatlandırıcı olarak kullanabilir.

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