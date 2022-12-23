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1790’lı yıllarda ise Amerikalı doktor Philip Sing Fizikçi, insandan insana ilk kan naklini gerçekleştirdi. Ülkemizde ise ilk kan nakli 1938 yılında Dr. Burhanettin Toker tarafından başlatılmıştır.

Gönüllü kan bağışı, özverili bir adanmışlığın, hayat kurtarmanın ve yaralıları iyileştirmenin asil bir eylemidir. Peki, kan verme şartları nelerdir? Tam kan vermek istiyorsanız, kanınızın belli bir hemoglobin nefes (Hb değerine) sahip olması gerekir.

Çünkü hemoglobin vücuttaki kan kaybını telafi edebilmesi için çok önemlidir. Hemoglobin seviyesi çok düşükse kan bağışı mümkün değildir. Kan verme şartları şu şekildedir:

Vericinin yaşı 18 ile 65 arasında olmalıdır (17 yaş için ebeveyn veya yasal vasi onayı, gereklidir)

65 yaş üstü için doktor onayı gerekir

Kan bağışçısının vücut ağırlığı en az 50 kg olmalıdır.

Bağışçının kan verebilmesi için önceki 6 ay içinde piercing, dövme veya akupunktur yaptırmamış olması gereklidir bu kişiler kan bağışçısı olamazlar

6 ay içinde Orta Afrika ve Batı Tayland'da dönen kişiler kan bağışçısı olamazlar.

Bağıştan 3-5 gün önce aspirin alınması önerilmez. Herhangi bir ilaç kullanımı söz konusuysa, kan bağışını yapmadan önce bağışçı, kan nakli istasyonunun sağlık çalışanlarına ya da formda bunu belirtmelidir

Kan bağışı için en uygun zaman yemeklerden 2-3 saat sonra ve sabah saatleridir.

Kan Aç Karna Mı Tok Karna Mı Verilir?

Testlerin çoğu aç karna yapılır fakat kan bağışı yaparken özellikle en çok merak edilen konular arasında olan soru kan aç karna mı tok karna mı verilir sorusu olmuştur. Kan verirken hafif de olsa bir kahvaltı yapmak en iyisidir. Kahvaltıdan 2 3 saat sonra kan bağışı yapılabilir.

Plazma bağışladığınızda, kırmızı kan hücreleri ve özellikle hemoglobin vücutta kalır. Bu nedenle, Hb değeri tam kan bağışı için çok düşük olsa bile birçok durumdaki plazma bağışını hala mümkündür. Bağıştan önce Hb seviyeniz ölçülecektir.

Ayrıca kan bağışında bulunmak vücudun adaptasyonu geliştirir. Kazalar, yanıklar, büyük operasyonlar durumunda kan kaybına karşı direnç gelişir. Vücut kendini yeniler ve protein sentezinin uyarır. Düzenli kan bağışı kolesterol seviyesini de düşük tutar.

Kimler Kan Bağışı Yapamaz?

Çoğu insan sağlıklı olduğu sürece kan bağışında bulunabilir. Kan bağışında bulunmak için bazı temel gereksinimler vardır ve bunlar karşılandığı takdirde kan bağışı gerçekleşebilir. Bazı durumlarda ise kan bağışımı yapılamaz peki, kimler kan bağışı yapamaz? İşte bazı temel uygunsuzluk halleri: