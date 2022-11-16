Kekik Yağı Nasıl Kullanılır? Kekik Yağı Nerelerde Kullanılır ve Suya Damlatılır Mı?

Kekik Yağı Nasıl Kullanılır?

Pek çok sağlık sorunu kekik yağı sayesinde çözülebilmektedir. Peki kekik yağı nasıl kullanılır? Kullanım amacına bağlı olarak kekik yağı çeşitli şekillerde kullanılabilir. Cilt için kullanılacaksa gece makyaj pamuğuyla direkt cilde uygulanabilir. Saça uygularken de parmaklarla saç diplerine masaj yapılabilir. Uzun süreli kullanımlarda faydası açık bir şekilde görülmektedir.

Kekik Yağı Nerelerde Kullanılır?

Kekik yağı nerelerde kullanılır? Diye merak edenlere bu yağın kullanım alanının oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Geniz ve burun tıkanıkları, solunumdaki problemler, grip, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonları kekik yağı sayesinde geçebilir. Bu tarz sorunlarda kaynayan su içerisine 3 damla kekik yağı eklenerek bunun buharı solunabilir. Bunun dışında yüze ve saça da direkt olarak pamukla sürülerek uygulanabilir.

Kekik Yağı Suya Damlatılır mı?

Kekik yağı suya damlatılır mı? sorusu pek çok kişinin aklının karıştırmaktadır. Ilık suyun içine kekik suyu damlatılarak faydalarından yararlanabilir.

Kekik Yağının Faydaları Nelerdir?

Kekik yağının vücuda faydaları saymakla bitmez. Çünkü kekik yağı kullanım amacı oldukça geniş olan doğal bir yağdır. Eski çağlarda pek çok hastalığın tedavisi için kullanılan kekik yağı sürülerek, içilerek ve solunarak uzun dönem kullanılmıştır. Kanserli hücrelerin bile büyümesini ve yayılmasını yavaşlatan kekik yağı doğal antioksidan ve antibiyotiktir. Kekik yağının faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

İltihapların vücuttan atılması için savaşan kekik yağı aynı zamanda iltihap ve enfeksiyonunda kurumasına yardımcı olur.

Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Antioksidan özelliği olan kekik yağının toksinleri vücuttan arındırma özelliği vardır. Kanser hastası olanların kekik yağının düzenli bir şekilde kullanması önerilir.

Kemik ağrılarının iyileşmesi için kekik yağından faydalanılabilir. Genel olarak sırt ve bel ağrıları için kekik yapı kullanılmaktadır.

Kekik yağı ile solunum yolu enfeksiyonları iyileştirilmektedir. Solun yolu hastalıkları, geniz-burun tıkanıkları ve gribal enfeksiyonlar için kekik yağı ılık suya damlatılarak buharı kullanılır.

Ağrı kesici özelliği olan kekik yağı ağrılara masaj yapılarak uygulanabilir. Ağrıları hızlı bir şekilde kesen kekik yağı kemik ağrıları için de kullanılır.

Sindirim sistemini rahatlatan kekik yağı bağırsakları da hızlandırdığı için zayıflamaya da yardımcı olur.

Kekik yağı idrarın söktürülmesine yardımcı olur.

Kekik yağı kullanılarak boğazdaki ağrı geçer.

Sinüs açma özelliği olan kekik yağı antibiyotik olarak da kullanılabilir.

Kekik Yağı Zararları

Kekik yağı zararları da bulunabilen bitkisel bir yağdır. Önemli olan kullanım süresine dikkat etmektir. Kekik yağının kullanım alanı ne olursa olsun on günden fazla kullanılmaması gerekir.

Kekik Yağının Cilde Faydaları

Kekik yağının cilde faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kekik yağı mantarı önler.

Sivilcelerin oluşmasının önüne geçer.

Kırışıklıkların azaltılmasını sağlar.

Sivilcelerin geçmesinin ardından enfeksiyon oluşumunu engeller.

Sedef ve egzamanın iyileşmesini sağlar.

Cildin gençleşmesini sağlar.

Kesik ve yanıklarda mikrop oluşmasını engeller.

Kekik yağı sinek ısırığının kaşıntısını da önler.

Kekik Yağı Bebeklerde Nasıl Kullanılır?

Kekik yağı bebeklerde nasıl kullanılır? Diye merak edenlere kullanılmasının pek tavsiye edilmediğini söyleyebiliriz.

Hamilelikte Kekik Yağı Kullanımı

Hamilelikte kekik yağ kullanımı sakıncalıdır.

Kekik Yağı Zayıflatır mı?

Kekik yağı zayıflatır mı? diye soranlara evet diyebiliriz.