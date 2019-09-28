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HaberlerFutbol

Keçiörengücü: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Cesar Grup Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı

Keçiörengücü

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 80 Madinda),Burak Aydın, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 89 Mendy),Sertaç Çam, Kone (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 46 Serkan Göksu),Nouri, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+1 Emre Kurt),Emircan Altıntaş (Dk. 69 Lazar),Gomis

Goller: Dk. 26 Kone (Keçiörengücü),Dk. 67 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızıkart: Dk. 90 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 62 Serkan Göksu, Dk. 82 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 36 Abdulkadir Korkut, Dk. 51 Burak Aydın, Dk. 78 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

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