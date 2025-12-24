Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-1 mağlup ederek gruba üç puanla başladı. Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Halil Can Ayan, Ali Akman ve Erkam Develi kaydetti. Keçiörengücü'nde Ali Akman 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşıspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 3-1'lik skorla kazandı.
Gruba üç puanla başlayan Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Halil Can Ayan, 37'de Ali Akman ve 80'de Erkam Develi kaydetti.
İstanbul ekibinin tek golü 59. dakikada Arif Emre Eren'den geldi.
Keçiörengücü'nde Ali Akman, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.