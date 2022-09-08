KEDİ BATMAZ HİKAYESİ NEDİR

Rivayete göre, fakir bir ailenin oğlu bir gün bir kızı çok sever ve evlenirler. Ancak oğlanın annesi bir türlü kızı sevemez. Eşine yemek yapmak isteyen kız mutfakta keş peyniri ve undan başka malzeme bulamaz. Üzülerek bu iki malzemeden bir yemek yapmaya çalışır ve ortaya çıkan yemek çok güzel olur. Oğlanın annesi ise kıskançlıktan yemeği bozmaya çalışır ve kedinin patilerini yemeğe bastırmaya çalışır ancak bir türlü başaramaz. O günden sonra da bu yemeğin adı kedi batmaz olarak kalır.

Aldığı kadar un

Yarım tencere su

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuzlu keş peyniri

YAPILIŞI