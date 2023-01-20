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Kediler neden salatalıktan korkar?

Kedilerle ilgili birçok şey oldukça eğlenceli ve gizemli. Kedilerin salatalıktan korktuğu viral videolar, buna örnek olarak gösterilebilir. Peki, bu davranışın kaynağı nedir? İşte, uzmanlarından cevaplar...

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  • Kediler neden salatalıktan korkar?

    Bu zamana kadar kedilerin salatalıktan korktuğu birçok video paylaşıldı ve birçoğu milyonlar izlenerek viral haline geldi. Neredeyse tüm kedilerin salatalıktan korkması ilginç değil mi?
  • Kediler neden salatalıktan korkar?

    Kediler yırtıcı hayvanlardır ama aynı zamanda avdırlar. Evcil olmalarına rağmen, özellikle onları öğle yemeği yapmak isteyebilecek diğer hayvanlardan gelebilecek tehlikeyi gözetlemek için derin bir içgüdüleri vardır. 
  • Kediler neden salatalıktan korkar?

    Kedi-salatalık videolarının çoğu, bir kişinin salatalığı kedinin beklemeyeceği bir yere, örneğin su kabının yanına veya bir kapı eşiğine koymasını içerir. Bu, bir kedinin korku-savunma içgüdülerini tetikler. Bu, insanın savaş ya da kaç tepkisine benzer.
  • Kediler neden salatalıktan korkar?

    Bir kedi davranış danışmanı olan Joey Lusvardi, insanların ve diğer hayvanların muhtemelen benzer bir tepki vereceğini söylüyor. 

    "Buzdolabında bir şey arıyorsan ve arkanı döndüğünde arkanda daha önce orada olmayan bir kutu görürsen, muhtemelen irkilir ve kafan karışır" diyor. "Kutunun kendisi muhtemelen korkutucu değil, ama bu olması doğal bir şey değil
  • Kediler neden salatalıktan korkar?

    Think Like a Cat kitabının yazarı Pam Johnson-Bennett, salatalıkları kedilerin yemek yediği yerlerin yakınına koymanın kedilerin kafasını daha da karıştırabileceğini çünkü bu bölgelerin genellikle güvenlik ve emniyetle ilişkilendirildiğini söyledi.
  • Kediler neden salatalıktan korkar?

    Sertifikalı bir hayvan davranışçısı olan Jill Goldman, National Geographic'e, kedilerin salatalığı ölümcül avcılar olabilen yılanlarla ilişkilendirebileceğini de söyledi.

    Kaynak: Insider, Independent UK

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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