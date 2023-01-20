Kediler neden salatalıktan korkar?

Bir kedi davranış danışmanı olan Joey Lusvardi, insanların ve diğer hayvanların muhtemelen benzer bir tepki vereceğini söylüyor.

"Buzdolabında bir şey arıyorsan ve arkanı döndüğünde arkanda daha önce orada olmayan bir kutu görürsen, muhtemelen irkilir ve kafan karışır" diyor. "Kutunun kendisi muhtemelen korkutucu değil, ama bu olması doğal bir şey değil