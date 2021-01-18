Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İşte Kefaret 10. yeni bölüm fragmanı...



KEFARET 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Ahmet’e neden Elif’in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır.

Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu’nun Zeynep’in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan’la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar.

Ahmet, Elif’le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep’in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir. Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.

KEFARET 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...