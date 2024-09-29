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        Kefirin sağlık açısından etkileri nelerdir? Yan etkileri nelerdir?

        Süt ve süt ürünlerinin sağlığımıza olan yararları birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Bir çeşit fermente edilmiş süt ürünü olan kefir probiyotik özellikler taşır. Uzun yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde dahi kullanılan kefirin faydaları, yapılan araştırmalarla daha da detaylı olarak ortaya çıkmıştır. İşte kefir hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:30
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        Sütün fermente edilmesi yöntemiyle üretilen kefirin sağladığı yararlar sayesinde, son zamanlarda tükettiğimiz önemli besin kaynaklarından biri haline geldi. Peki, gerçekten de kefir insan sağlığı açısından çok mu faydalı yoksa abartılıyor mu?

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        Kefirin kökeni ve üretim süreci

        Kefirin, Avrupa ve Asya sınırındaki Kafkas Dağları'nda ortaya çıktığına inanılmaktadır. Bugün en büyük kefir üreticileri Rusya, Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Almanya’dır. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da ise kefire olan ilgi artmaktadır.

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        Genellikle inek, keçi veya koyun sütünden yapılan kefir, meyve suları ve bitki bazlı sütlerle de üretilebilmektedir.

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        Probiyotik içeriği

        Kefir, Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi probiyotik suşlar içerir. Bu "iyi bakteriler", sindirim sistemini destekler ve zararlı bakterilerin büyümesini önler. Uzmanlar, kefirin bağırsak sağlığı için son derece faydalı olduğunu vurgulamaktadır.

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        Sağlığa faydaları

        Kefir, özellikle antibiyotik kullanımı sonrası sağlıklı bakterilerin yeniden oluşumuna yardımcı olabilir. İrritabl bağırsak sendromu, ülser ve geçici ishal gibi sorunları hafifletebilir. Ayrıca, laktoz intoleransı olan kişiler için uygun bir alternatif olabilir.

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        Besin değeri

        29 mililitre sade, az yağlı kefirde 11 gram protein ve 110 kalori bulunur. Kalsiyum, fosfor, B12 vitamini ve magnezyum açısından zengindir.

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        Ancak bazı insanlar için keskin tadı sorun yaratabilir ve başlangıçta sindirim problemlerine yol açabilir.

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        Potansiyel yan etkiler

        Kefir, özellikle ilk tüketimlerde şişkinlik, gaz ve mide bulantısına neden olabilir. New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi’nden Keith-Thomas Ayoob, tadı beğenmeyenler için fazla olumsuz bir etkisi olmadığını belirtmektedir.

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        Ayrıca, mağazadan alınan kefirlerde ilave şeker bulunabileceği için etiketin okunması önerilmektedir.

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        Araştırma ve sonuçlar

        Kefirin sağlık yararlarını ortaya koyan araştırmalar mevcuttur. 2015’teki bir çalışmada, kefir tüketiminin diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur. Diğer bir çalışmada ise kefirin kötü kolesterolü azalttığı gösterilmiştir.

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        Özet

        Kefir, sağlıklı bir diyetin parçası olarak değerlendirilebilir. Eğer henüz içme alışkanlığınızın bir parçası değilse, kefiri diyetinize eklemek vücudunuza pek çok fayda sağlayabilir.

        Kaynak: Howstuffworks

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