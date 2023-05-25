Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Kefir Neyden Yapılır? Kefir Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Kefir neyden yapılır? Kefir nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Son zamanlarda kefir en çok tüketilen içeceklerden birisi. Ayrıca maliyeti yüksek olduğu için de insanlar kendileri kefir yapmak isteyebiliyor. Peki evde kefir yapabilir misiniz? Kefir yapmak için neye ihtiyacınız var?

Kefir Neyden Yapılır? Kefir Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Yazıyı okuduktan sonra bütün bilgileri öğrenmiş olacaksınız. Kefir neyden yapılır? Kefir nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Malzemelerini bulun ve hemen kefir yapmaya başlayın.

Kefir Tarihçesi…

Aslında kefirin tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar giden bu tarih, günümüze kadar uzanıyor. İlk çıkışı da Orta Asya Türkleri ve Kafkasya zamanlarındadır. Daha sonra ilerleyen yıllarda Avrupa’ya kadar geliyor.

Günümüzde de içerisine farklı meyveler ya da tatlandırıcılar eklenerek yapılıyor. Evde yapımı ise oldukça kolaydır. Yaparken dikkat etmelisiniz.

Kefir Hammaddesi Nedir?

Kefirin neden ve nasıl yapıldığını bilmek için öncelikle hammaddesinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Kefir hammaddesi mayalanmış süttür.

Kefir yapımı aslında çok zor değildir sadece kıvamını doğru tutturmalısınız ve yapım aşamalarında dikkatli olmanız gerekiyor.

Buna ek olarak kefir yapım malzemeleri de şu şekilde:

  • - Süt
  • - Kefir tanesi
  • - Cam kavanoz
  • - Plastik bir süzgeç

Bu malzemeleri toparlayın ve sonrasında da yapmak için harekete geçin. Ama küçük bir uyarıda bulunalım: Seçeceğiniz süt kutu süt olmamalı. Sütçülerden alınanlar kullanılabilir çünkü kutu sütler zaten yapay bir süreçten geçtikleri için kefirin istenilen tadını veremeyecektir. Bu konuda dikkat edin.

Ayrıca yapımı sırasında metal ekipman kullanmamalısınız. Tamamı tahta olmalı ya da yanmayan ama metal de olmayan kaplar tercih edilmeli. Ancak bu şekilde kefir elde edebilirsiniz.

Kefir Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nedir?

Kefir neyden yapılır dedikten sonra nasıl yapıldığını da açıklayalım. Adım adım kefir yapım aşamaları şu şekilde:

  • - Öncelikle bir litre sütü kaynatmalısınız
  • - Sonrasında oluşan kaymağı almalısınız
  • - Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte kefir taneleri ilave etmelisiniz.
  • - Tahta kaşık kullanmaya dikkat edin. Böylece kabı çizmeyeceksiniz ve tortular oluşmayacak.
  • - Sonrasında ocaktan alın ve 20-25 derece kalacak bir şekilde sütü bekletmelisiniz. Üstünü de kapatın.
  • - Yaklaşık 48 saat sonra da sütün pıhtılaştığını göreceksiniz.
  • - Sütünüz mayalanmış olacak. Mayalanan bu sütü plastik bir süzgeçten geçirmelisiniz.
  • - İşte kefiriniz de hazır olacak.

Bu kefiri artık rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca süzgeçte olan kefir tanelerini maya olarak kullanabilirsiniz. Ama kefiri çok fazla yapmamaya çalışın çünkü kefiri iki gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Sonrasında bozulacaktır.

Kefirin Faydaları Neler?

Kefir neden yapılır biliyorsunuz. Peki ne kadar faydası var ve neden kefir tüketiliyor?

  • - Kefir, içerisindeki vitaminler sebebiyle kan yapımına yardımcı oluyor.
  • - Yüksek kalsiyum içeriyor ve bu yüzden kemik ve diş sağlığını koruyor.
  • - Kilo vermeye de yardımcı oluyor.
  • - Sinirleri yatıştıran bir destekleyicidir.
  • - Aynı zamanda vücuda rahatlık verir ve bu sayede de depresyonu azaltır.
  • - İyi bir biotin kaynağıdır
  • - Vücutta fazla tuz tutumunu engeller. Böbrek hastalıkları ve sarılık gibi durumların tedavisinde kullanılıyor.
  • - Hafızayı güçlendiriyor.
  • - Hücreleri yeniliyor.

Bu gibi faydaları saymak mümkün ve liste daha da uzayabilir. Genel olarak kefir her yaş için uygundur ve tüketilmesi gerekiyor. Bu tarifin yanı sıra kefiri meyvelerle de tatlandırabilirsiniz.

Sütün mayalanmasından dolayı tadı biraz ekşi olabiliyor. O ekşiliği azaltmak için meyveleri blenderden geçirebilirsiniz ve içerisine ekleyebilirsiniz. Böylece hem tadı güzelleşecek hem de meyvelerdeki vitaminleri de almış olacaksınız.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Margarin Neyden Yapılır? Margarin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Margarin neyden yapılır?
Antrikot Nedir, Neyden Yapılır? Antrikot Hayvanın Neresi?
KISAYOL Antrikot nedir, neyden yapılır?
Bonfile Nedir, Neyden Yapılır? Bonfile Hayvanın Neresi?
KISAYOL Bonfile nedir, neyden yapılır?
İşkembe Nedir, Neyden Yapılır? İşkembe Hayvanın Neresi?
KISAYOL İşkembe nedir, neyden yapılır?
Kimyon Neyden Yapılır? Kimyon Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Kimyon neyden yapılır?
Kokoreç Nedir, Neyden Yapılır? Kokoreç Hayvanın Neresi?
KISAYOL Kokoreç nedir, neyden yapılır?
Küşleme Nedir, Neyden Yapılır? Küşleme Hayvanın Neresi?
KISAYOL Küşleme nedir, neyden yapılır?
Mıknatıs Neyden Yapılır? Mıknatıs Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mıknatıs neyden yapılır?
Mum Neyden Yapılır? Mum Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Mum neyden yapılır?
Mumbar Nedir, Neyden Yapılır? Mumbar Hayvanın Neresi?
KISAYOL Mumbar nedir, neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.