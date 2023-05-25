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Yazıyı okuduktan sonra bütün bilgileri öğrenmiş olacaksınız. Kefir neyden yapılır? Kefir nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Malzemelerini bulun ve hemen kefir yapmaya başlayın.

Kefir Tarihçesi…

Aslında kefirin tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar giden bu tarih, günümüze kadar uzanıyor. İlk çıkışı da Orta Asya Türkleri ve Kafkasya zamanlarındadır. Daha sonra ilerleyen yıllarda Avrupa’ya kadar geliyor.

Günümüzde de içerisine farklı meyveler ya da tatlandırıcılar eklenerek yapılıyor. Evde yapımı ise oldukça kolaydır. Yaparken dikkat etmelisiniz.

Kefir Hammaddesi Nedir?

Kefirin neden ve nasıl yapıldığını bilmek için öncelikle hammaddesinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Kefir hammaddesi mayalanmış süttür.

Kefir yapımı aslında çok zor değildir sadece kıvamını doğru tutturmalısınız ve yapım aşamalarında dikkatli olmanız gerekiyor.

Buna ek olarak kefir yapım malzemeleri de şu şekilde:

- Süt

- Kefir tanesi

- Cam kavanoz

- Plastik bir süzgeç

Bu malzemeleri toparlayın ve sonrasında da yapmak için harekete geçin. Ama küçük bir uyarıda bulunalım: Seçeceğiniz süt kutu süt olmamalı. Sütçülerden alınanlar kullanılabilir çünkü kutu sütler zaten yapay bir süreçten geçtikleri için kefirin istenilen tadını veremeyecektir. Bu konuda dikkat edin.

Ayrıca yapımı sırasında metal ekipman kullanmamalısınız. Tamamı tahta olmalı ya da yanmayan ama metal de olmayan kaplar tercih edilmeli. Ancak bu şekilde kefir elde edebilirsiniz.

Kefir Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Nedir?

Kefir neyden yapılır dedikten sonra nasıl yapıldığını da açıklayalım. Adım adım kefir yapım aşamaları şu şekilde:

- Öncelikle bir litre sütü kaynatmalısınız

- Sonrasında oluşan kaymağı almalısınız

- Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte kefir taneleri ilave etmelisiniz.

- Tahta kaşık kullanmaya dikkat edin. Böylece kabı çizmeyeceksiniz ve tortular oluşmayacak.

- Sonrasında ocaktan alın ve 20-25 derece kalacak bir şekilde sütü bekletmelisiniz. Üstünü de kapatın.

- Yaklaşık 48 saat sonra da sütün pıhtılaştığını göreceksiniz.

- Sütünüz mayalanmış olacak. Mayalanan bu sütü plastik bir süzgeçten geçirmelisiniz.

- İşte kefiriniz de hazır olacak.

Bu kefiri artık rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ayrıca süzgeçte olan kefir tanelerini maya olarak kullanabilirsiniz. Ama kefiri çok fazla yapmamaya çalışın çünkü kefiri iki gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Sonrasında bozulacaktır.

Kefirin Faydaları Neler?

Kefir neden yapılır biliyorsunuz. Peki ne kadar faydası var ve neden kefir tüketiliyor?

- Kefir, içerisindeki vitaminler sebebiyle kan yapımına yardımcı oluyor.

- Yüksek kalsiyum içeriyor ve bu yüzden kemik ve diş sağlığını koruyor.

- Kilo vermeye de yardımcı oluyor.

- Sinirleri yatıştıran bir destekleyicidir.

- Aynı zamanda vücuda rahatlık verir ve bu sayede de depresyonu azaltır.

- İyi bir biotin kaynağıdır

- Vücutta fazla tuz tutumunu engeller. Böbrek hastalıkları ve sarılık gibi durumların tedavisinde kullanılıyor.

- Hafızayı güçlendiriyor.

- Hücreleri yeniliyor.

Bu gibi faydaları saymak mümkün ve liste daha da uzayabilir. Genel olarak kefir her yaş için uygundur ve tüketilmesi gerekiyor. Bu tarifin yanı sıra kefiri meyvelerle de tatlandırabilirsiniz.

Sütün mayalanmasından dolayı tadı biraz ekşi olabiliyor. O ekşiliği azaltmak için meyveleri blenderden geçirebilirsiniz ve içerisine ekleyebilirsiniz. Böylece hem tadı güzelleşecek hem de meyvelerdeki vitaminleri de almış olacaksınız.

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