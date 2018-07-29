Keflavik - Breidablik maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Keflavik, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Breidablik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. 3 puanlı Keflavik 12. sırada bulunuyor, Breidablik 25 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Keflavik, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Breidablik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 600. İddaa'da Keflavik kazanır 6.00, berabere biter 4.50, Breidablik kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Keflavik son hafta oynanan İB Vestmannaeyjar maçında 0-3 yenildi.

Breidablik ise FH Hafnarfjördur karşılaşmasında 2-4 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Keflavik, 2 gol attı ve 15 gol yedi.

Breidablik, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Breidablik 7 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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