Ünvan: Büro Personeli (Memur)

Kadro: 4

Öğrenim Durumu: Lisans

Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans Matematiği, Finans ve Bankacılık, Finans ve Muhasebe, Finansal Ekonometri, Finans-Sigorta, İktisat, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Ekonomisi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSSP3

Diğer Nitelikler ve Şartlar:

Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.

MS Office programlarını bilmek.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.

Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Ünvan: Büro Personeli (Memur)

Kadro: 7

Öğrenim Durumu: Ön Lisans

Mezun Olunan Bölüm: Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Gemi İnşaatı, Gemi Makinaları İşletmeciliği bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSSP3

Diğer Nitelikler ve Şartlar:

Denizcilik İngilizcesine hakim olmak

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

Ms Office programlarını bilmek.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

Ünvan: Tekniker

Kadro: 1

Öğrenim Durumu: Ön Lisans

Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSSP3

Diğer Nitelikler ve Şartlar:

Geçerliliği devam eden B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Yüksekte çalışmaya elverişli olmak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Ünvan: Gemici

Kadro: 25

Öğrenim Durumu: En az lise ve dengi

Mezun Olunan Bölüm: En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

KPSS Puan Türü: Noter Aracılığı ile Aday Tespiti

Diğer Nitelikler ve Şartlar:

Geçerliliği devam eden en az Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. :

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3. fıkrası kapsamında işe alınacak işçiler öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 09 MAYIS 2026 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.

Ünvan: Yağcı

Kadro: 15

Öğrenim Durumu: En az lise ve dengi

Mezun Olunan Bölüm: En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

KPSS Puan Türü: Noter Aracılığı ile Aday Tespiti

Diğer Nitelikler ve Şartlar:

Geçerliliği devam eden en az Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 3. fıkrası kapsamında işe alınacak işçiler öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 09 MAYIS 2026 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.