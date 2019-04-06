4 kıtada 54 şubesi ve 3 bine yakın lisanslı yatırımcı üyesi bulunan melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, geçen yıl sergilediği performansı paylaştı.
600’e yakın girişimin değerlendirmeye alan melek yatırımcı ağı, yıl boyunca 6 girişime toplamda 493 bin dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu.
Keiretsu Forum Türkiye tarafından yürütülen süreçlerin sonucunda da söz konusu 6 girişimin yatırım öncesi değerlemesinin yaklaşık 21 milyon dolara ulaştığı bildirildi.
Bu kapsamda girişimlerden Pakolino’nun yatırım öncesi değerlemesi 1.6 milyon dolar, Mall IQ’nun 5 milyon dolar, Toma Bioscience’nin 10 milyon dolar, Temiz’in 5 milyon TL ve Wordego’nun da 4.5 milyon dolar olarak belirlendi.
'ŞİRKETLEŞMİŞ OLANLARI SÜRECE DAHİL EDİYORUZ'
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, Keiretsu Forum Türkiye olarak fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş startupları bu sürece dahil ettiklerini belirtti.
Türkiye’deki melek yatırımcı ve girişimciler arasında bir köprü oluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Berik, "İçinde bulunduğumuz ekosistemin büyümesini ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini hedefliyoruz" dedi.
'2019'DA SAĞLIK ÖN PLANDA OLACAK'
Özellikle daha fazla teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Berik, "Keiretsu Forum Türkiye’nin 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği yatırımlara baktığımızda biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yazılım projelerine yönelik ilginin ön sıralarda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
Berk, "2019 yılında odağımızda sağlık teknolojileri girişimlerinin olacağını düşünüyoruz. Bu yıl girişim alanının diğer trendlerini ise seyahat odaklı girişimler ile yapay zeka odaklı girişimlerin oluşturacağını öngörüyoruz. Yatırım tarafında ise ‘ortak yatırım’ ve ‘tamamlayıcı yatırım’ gibi finansal işbirliği modellerinin artışa geçeceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
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