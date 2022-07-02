Ekonomide tüm dünyada çeşitli nedenlerden ötürü dalgalanmalar söz konusu olsa da startup yatırımları son hızla devam ediyor. Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, 2022’de özellikle kripto, blokzincir, E-Öğrenme ve uzaktan çalışma üzerine olan girişimlerin oldukça revaçta olduğunu ve yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

2021 yılının Türk girişimcilik ekosistemi için zirve yılı olduğunun da altını çizen Eren, "Pandeminin dijital dönüşümü hızlandıran etkisi ve dijital ekonomide gelirlerin büyümesi ile girişim değerlemeleri ve girişim yatırım sayısı tavan yaptı. Getir ve Trendyol'un decacorn olduğu çok verimli bir yılı geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

2022 yılının ise ABD ve Kıta Avrupası’nda enflasyonla mücadelenin gündem olduğu bir yıl olduğuna değinen Eren, "ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artırımı kararları ile NASDAQ'daki teknoloji hisselerinde sert düşüşler gördük. Bunun etkisi ile Silikon Vadisinde girişim sermayesi hacimlerinin küçüldüğü haberlerini almaya başladık. Türkiye'de ise yatırımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk girişimcilik ekosistemi, mevcut ekonomik konjonktürden Silikon Vadisi kadar derinden etkilenmedi" şeklinde konuştu.

Eren, Keiretsu Forum Türkiye'nin 2022 yılının ilk 6 ayında Insumo, BIM Made, Riskoptima, Remotify, PowerDev ve Teklifim Gelsin girişimlerine yatırım yaptığını kaydederek, "2021 yılının son 6 ayında ise Edvido, Melo APP, Agrovisio, Earnado, Juphy, İletmen, PaX Animi ve Wordego – Sortext yatırım yaptığımız girişimler oldu" dedi.