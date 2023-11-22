Kellogg deneyi: Bir şempanze ve bebek beraber büyürse ne olur?

Kellogg deneyi: Bir şempanze ve bebek beraber büyürse ne olur?

26 Haziran 1931'de karşılaştırmalı psikolog Winthrop Niles Kellogg ve eşi tarafından bugün bile ahlaki boyutu tartışılan bir deney gerçekleştirildi.

Kellogg, öğrenciliğinden beri bir bebeğin ormana bırakıldığında buna nasıl uyum sağlayacağını görmek istiyordu ama bunun etik olmadığının da farkındaydı. Bu yüzden hayalinin tam tersini yaptı; Gua ismindeki şempanzeyi, o sıralarda 2 yaşında olan oğlu Donald ile birlikte büyütmeye başladı.

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Sonraki dokuz ay boyunca; bir şempanze ve bir insan, sanki aynı türdenmiş gibi yetiştirildi. Şempanzeye bir insan gibi davranıldı ve küçük çocuk onu bir kardeş olarak kabul etti; aynı şekilde beslendiler, sevildiler ve giydirildiler.

Bir süre şempanze Gua, bebeğe göre daha başarılı bir öğrenme süreci geçirdi.