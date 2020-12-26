"Her şeyi yapmaya hazırım"

Büyük bedene sahip 7 kadının hafta içi her gün şıklık yarışına girdiği Doya Doya Moda'dan gelen ayrılık haberi sevenlerini üzdü. Jüri Üyelerinden Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılması izleyenleri ve yayın arkadaşlarını üzdü. Peki, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'nın 25 Aralık bölümünün fragmanında Kemal Doğulu'nun programdan ayrılacağını söylemesi herkesi şok oldu. Uzun zamandır Moda programlarının bilinen yüzü olan Kemal Doğulu'nun programdan ayrılma nedenini açıkladı.

Doya Doya Moda’ya veda edeceğini açıklayan Kemal Doğulu Exxen’de program yapacağını duyurdu.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Jüri üyeliğini yaptığı programlarla tanınan Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu olan Kadir Doğulu'nun kardeşidir. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, küçük yaşta kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Urfa Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Kemal Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.

Kemal Doğulu, Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yaptı.

Hande Yener'in sıngle çalışmasının fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.