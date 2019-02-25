Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlanıyor

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Kemal Karpat son yolcuğuna uğurlanıyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Kemal Karpat için cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen cenaze töreninde, "Kemal Karpat hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim medeniyetimizde alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. İlim rütbesi rütbelerin en büyüğüdür. Bugün böyle bir kaybın üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamız ülkesiyle bağını hiçbir zaman koparmamıştır. Hocamız 96 yıllık hayatının neredeyse tamamını mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Son yıllarda ardı ardına kaybettiğimiz tarih, kültür ve sanat insanlarımız bize sonbahar hüznü yaşatıyor. Büyük alimlerimizini yerini doldurmak zor olacak" dedi.