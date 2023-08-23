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        Haberler Magazin Kemal Sunal Müzesi için hazırlıklar sürüyor

        Kemal Sunal Müzesi için hazırlıklar sürüyor

        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın adı Göztepe Parkı'nda açılacak müzeyle de yaşayacak. Müze için hazırlıklar devam ederken Gül Sunal da duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:09
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        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
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        Kemal Sunal'ın adı, evinin bitişiğindeki Göztepe Parkı’ndaki müzede yaşayacak. Eşi Gül Sunal’ın 23 yıldır hayalini kurduğu Kemal Sunal Müzesi’ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçiriyor.

        2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın hatıralarına ev sahipliği yapacak olan müzenin hazırlıkları devam ederken Gül Sunal merhum eşinin evden müzeye gönderilen eşyalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        "KEMAL EVİMİZDEN TEMELLİ GİDİYOR"

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        Gül Sunal, paylaşımına "Kemal, evimizden temelli gidiyor. Canım Sunay Akın ve Ekrem İmamoğlu Bey'in mükemmel projesi olan Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet" notunu düştü.

        "EN SEVDİKLERİ DE HAZIRLANIYOR"

        Ardından Kemal Sunal'ın en sevdiği eşyaların taşınması için hazırlandığı anları paylaşan Gül Sunal, "En sevdikleri de hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

        Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal da annesi Gül Sunal'ın paylaşımına "Annem; sevenleriyle, büyük ailesiyle buluşmaya gidiyor böyle düşünelim" yorumunu yaptı.

        Gül Sunal - Ezo Sunal - Kemal Sunal - Ali Sunal
        Gül Sunal - Ezo Sunal - Kemal Sunal - Ali Sunal

        Müzeyi gezen ziyaretçiler, sergileme kısmında Kemal Sunal’ın film afişleri, film çekimlerinde kullanılan kameralar, kostüm ve kişisel eşyalarını görebilecek.

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        #Kemal Sunal
        #gül sunal
        #Ali Sunal
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