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Ken Block kimdir, neden öldü? Gymkhana yıldızı Ken Block ölüm sebebi nedir?

Profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan acı haber... 55 yaşındaki dünyaca ünlü pilot, geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Motorsporları dünyasının yasa boğan olayla ilgili bilgileri ve Block'un hayat hikayesini derledik...

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  • Ken Block kimdir, neden öldü? Gymkhana yıldızı Ken Block ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

    Drift efsanelerinden biir olarak bilinen Ken Block, yaşımını yitirdi. 1967 Kaliforniya Long Beach doğumlu dünyaca ünlü sporcu, geçirdiği kar motoru kazası sonucu aramızdan ayrıldı. İşte, Block'un hayat hikayesi ve elim olayın ayrıntıları...
  • Ken Block kimdir, neden öldü? Gymkhana yıldızı Ken Block ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

    ACI HABER BÖYLE PAYLAŞILDI...

    Gymkhana şovları ile uzun süredir adından söz ettiren eski ralli pilotu Ken Block, dün geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti. 

    Block'un takımı Hoonigan'ın, Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Ken Block'un bugün bir kar motosikleti kazasında hayatını kaybettiğini doğrulayabildiğimiz için en derin üzüntülerimizi paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  • Ken Block kimdir, neden öldü? Gymkhana yıldızı Ken Block ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

    Hoonigan Racing takımı, "Ken bir vizyoner, bir öncü ve bir simgeydi ve en önemlisi, bir baba ve kocaydı. Çok özlenecek" dedi.

    Utah'ta meydana gelen kazada dik bir yokuştan inen Block'un takla attığı ve kar aracının altında kaldığı belirtildi. Block'un olay yerinde öldüğü açıklandı.
  • Ken Block kimdir, neden öldü? Gymkhana yıldızı Ken Block ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

    KEN BLOCK KİMDİR?

    Ken Block 21 Kasım 1967 Kaliforniya Long Beach doğumlu profesyonel ralli pilotudur. Ken Block birçok ekstrem sporla ilgilenmektedir ancak sadece ralli yönü bilinmektedir.

    Ken Block aynı zamanda skateboarding, snowboard ve motokros spor dalları ile de ilgilenmektedir. Aslında ismini ralli ile duyurmuş birisi değildir. 
  • Ken Block kimdir, neden öldü? Gymkhana yıldızı Ken Block ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

    Son zamanlarda ralli otomobilleri ile gösteri amaçlı çektiği videolarla ün kazanmış birisidir. 18 podyum başarısı ve 7 galibiyeti bulunan korkusuz ralli pilotu, DC Shoes’un kurucu ortağı Ken Block, eşsiz ve heyecan verici meydan okumalarına devam ediyor.

    DC Shoes Youtube kanalının Dünya çapında 442,000 abonesi bulunuyor. İlk olarak Subaru İmpreza WRX STİ ile çektiği video ile büyük iş başarmıştır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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