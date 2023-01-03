Hoonigan Racing takımı, "Ken bir vizyoner, bir öncü ve bir simgeydi ve en önemlisi, bir baba ve kocaydı. Çok özlenecek" dedi.



Utah'ta meydana gelen kazada dik bir yokuştan inen Block'un takla attığı ve kar aracının altında kaldığı belirtildi. Block'un olay yerinde öldüğü açıklandı.