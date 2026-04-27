Kenan Doğulu: Beren çok mutsuz
Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ve ABD'de çıkan yangında kül olan evi hakkında konuştu. Doğulu, bir buçuk yıl önce Los Angeles'ta çıkan yangında büyük zarar gören evini satmaya çalıştıklarını söyledi. Doğulu, "Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde ev almak istiyorum" dedi.
Yangının ardından mülkiyet algısında değişim yaşadığını söyleyen Doğulu, “Milyonlarca eşya eksilmiş oldu kendime ait. Anılar, imzalı gitarlar, albümler, özel stüdyo ekipmanlarım vardı” ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan şarkıcı, yaşanan kaybın kendisini duygusal olarak etkilediğini dile getirerek, “Çok üzüldüm ama orada olmadığımız için mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil” şeklinde konuştu.
Kenan Doğulu ayrıca eşi Beren Saat hakkında, "Çok derin hisli, narin bir insan. Köklerle, bütün evrenle çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz ve neşesiz ki bütün dünyanın yükü onun üzerinde gibi" dedi.
Kenan Doğulu ile Beren Saat, 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmişti.