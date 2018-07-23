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Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde hayranlarına 2 saat boyunca dans, müzik, eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, konserinin sonlarına doğru sahnesinde ağırladığı minik bir hayranıyla muhteşem bir de düet yaptı.