Kenan Doğulu, "Bumaya"yı ilk kez seslendirdi

"Bumaya"yı ilk kez seslendirdi 0:00 / 0:00

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Kenan Doğulu, 25 Ağustos gecesi gerçekleşen Harbiye konserinde, kusursuz sahne performansı ve yüksek enerjisi ile dinleyicilerine unutulmayacak bir performans sundu.

Harbiye'yi dolduran sevenlerini "Bumaya" şarkısıyla karşılayan Doğulu, "Kurşun Adres Sormaz Ki", "Ben Güzelden Anlarım" ve "Aşk İle Yap" gibi en sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söyledi.

Kenan Doğulu'ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman eşlik etti.

Ömer Yeşilbaş, Aslı Gürel, Tanem Işık, Alina Pavlenko, Kaya Godfrey Patrick ve Kübra Özcan danslarıyla Doğulu'nun muhteşem sahne performansına renk kattı. Konseri dinlemeye gelenler arasında; Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Burak Elmas ve Ayşe Özyılmazel gibi ünlü isimler yer aldı.

"BUMAYA"YI İLK KEZ SESLENDİRDİ

Kenan Doğulu, geçtiğimiz cuma günü yayınladığı yaza damga vuracak yeni şarkısı "Bumaya"yı ilk kez Harbiye'de seslendirdi. Müziğin kalbinin Harbiye'de attığı gecede Kenan Doğulu, bitmeyen alkışlar üzerine bis yaparak "Tutamıyorum Zamanı" şarkısıyla konserini sonlandırdı.

Sahne kıyafetleriyle ve şıklığıyla kendine hayran bırakan Doğulu, Harbiye'deki konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında hazırlanan kıyafetlerle sahne alırken, dansçıların kostümleri ise stilist Mert Yemencioğlu tarafından hazırlandı.

Kenan Doğulu, yaz konserlerine 27 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 28 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da devam edecek.