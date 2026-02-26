Canlı
        Kenan Doğulu şarkılarını dünya dinleyecek

        Kenan Doğulu şarkılarını dünya dinleyecek

        Dünyanın önde gelen müzik yayımcılarından Universal Music Publishing Group'un bir bölümü olan Universal Music Publishing Türkiye, Kenan Doğulu'nun gelecekteki eserlerinin ve kataloğunun dünya çapında temsili için edisyon sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 16:32
        Kenan Doğulu şarkılarını dünya dinleyecek

        Kenan Doğulu'nun "Ara Beni Lütfen", "Baş Harfi Ben", "Tutamıyorum Zamanı", "Kurşun Adres Sormaz ki", "Aşkım Aşkım", "Yaparım Bilirsin", "Kandırdım", "Aşk Oyunu", "Şans Meleğim", "Pamuk" "Güzeller İçinden", "Aşk Kokusu" ve "Ben Güzelden Anlarım" gibi unutulmaz şarkıları dünyaya açılıyor.

        Dünyanın önde gelen müzik yayımcılarından Universal Music Publishing Group'un bir bölümü olan Universal Music Publishing Türkiye, Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından Kenan Doğulu'nun gelecekteki eserlerinin ve kataloğunun dünya çapında temsili için edisyon sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.

        Kenan Doğulu-Selim Serezli
        Kenan Doğulu-Selim Serezli

        Universal Music Publishing Türkiye Genel Müdürü Selim Serezli, anlaşma hakkında “Türkiye'nin en üretken ve başarılı pop yıldızlarından Kenan Doğulu'yu ve çok sevilen şarkılarını temsil etmekten heyecan duyuyoruz. Birlikte, onun Türk müzik kültürünün kalbindeki konumunu güçlendirmeye ve zamansız şarkılarının gelecek yıllarda dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerde yankı bulmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

