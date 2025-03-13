Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden bebek iddiası

2014 yılında ABD'de nikâh masasına oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü. Ancak ikiliden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında görüntü almak isteyen gazetecilere, kapıdaki görevliler engel olmaya çalıştı. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bu sırada sessiz kalması ve soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti. Çiftin bu tavrı, iddiaları daha da güçlendirdi.