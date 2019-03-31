Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu ile iki çocuğunun annesi İngilizce öğretmeni ve pilates eğitmeni Özge Balcı 2015 yılında boşanmıştı.

Araya giren aile büyükleri sayesinde yeniden barışan çift ikinci kez nikah masasına oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kayınbiraderi ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaşınca takipçileri ''Abi-kardeş ikiz gibiler'' yorumunu yaptı.