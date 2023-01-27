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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu: Her gün büyüyor ve değişiyor - Magazin haberleri
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Kenan İmirzalıoğlu: Her gün büyüyor ve değişiyor

Etiler'de objektiflere yansıyan Kenan İmirzalıoğlu, kızı Lalin hakkında, "Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor" dedi

Kenan İmirzalıoğlu: Her gün büyüyor ve değişiyor - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deydi. Kuaföründen çıkarken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"HER GÜN BÜYÜYOR VE DEĞİŞİYOR"

Kızı Lalin hakkında açıklamalarda bulunan İmirzalıoğlu, "Gözleri aynı ben, diğer yanları aynı annesi ama Leyla, daha bir bozkır bebesi... Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor. Rabbim herkesin evladını bağışlasın, güzel günler göstersin" şeklinde konuştu.

"NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ SÖYLEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"

Öte yandan eşi Sinem Kobal’ın dünyaya getirdiği ikinci kızları Leyla hakkında da konuşan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Çocuklar çok iyiler, birbirlerine alıştılar ve Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla’nın da sağlığı yerinde" demişti.

Ünlü oyuncu, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

"LEYLA BABAYA, LALİN ANNEYE BENZİYOR"

Leyla’yı kendisine benzettiklerini söyleyen İmirzalıoğlu, “Lalin’i ise daha çok annesine benzetiyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

"SİNEM'E SAYGIM KATLANIYOR"

Eşi Sinem Kobal’a övgüler yağdıran oyuncu, "Sinem muhteşem bir anne. Çocuklara sevgisiyle, eğitimiyle... Her şeyleriyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgileniyor. Onun bu halini gördükçe Sinem’e saygım tekrar tekrar katlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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