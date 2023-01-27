Kenan İmirzalıoğlu: Her gün büyüyor ve değişiyor

Kızı Lalin hakkında açıklamalarda bulunan İmirzalıoğlu, "Gözleri aynı ben, diğer yanları aynı annesi ama Leyla, daha bir bozkır bebesi... Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor. Rabbim herkesin evladını bağışlasın, güzel günler göstersin" şeklinde konuştu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu , Etiler'deydi. Kuaföründen çıkarken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ SÖYLEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"

Öte yandan eşi Sinem Kobal’ın dünyaya getirdiği ikinci kızları Leyla hakkında da konuşan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Çocuklar çok iyiler, birbirlerine alıştılar ve Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla’nın da sağlığı yerinde" demişti.

Ünlü oyuncu, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.